МЗС Норвегії просить Раду Європи зняти імунітет з ексгенсека на тлі файлів Епштейна

Міністерство закордонних справ Норвегії просить у Ради Європи зняти імунітет з експрем’єра країни Турбйорна Ягланда.

Про це пише NRK, передає "Європейська правда".

Старший радник відділу комунікацій Міністерства закордонних справ Ане Йорем повідомив, що зовнішньополітичне відомство Норвегії звернулося до Ради Європи з проханням зняти імунітет з експрем’єра Ягланда у зв'язку з появою матеріалів справи американського мільярдера Джеффрі Епштейна.

Як колишній генеральний секретар Ради Європи, Ягланд має імунітет від судового переслідування за офіційні дії, які він міг скоювати як генеральний секретар.

Очільник спеціального норвезького відомства з розслідування економічних злочинів та злочинів проти довкілля (Økokrim) Пол Льонсет оголосив, що ініціює розслідування проти Ягланда за підозрами у серйозній корупції.

Відтак важливо, щоб розслідування Økokrim могло продовжуватися без перешкод з боку імунітету.

У межах розслідування перевірять, чи Ягланд у період перебування на посаді генсека Ради Європи (2009-2019 роки) і голови Нобелівського комітету (2009-2015 роки) отримував якісь підозрілі вигоди у вигляді подарунків, позик і оплачуваних поїздок.

Норвегія – одна з країн, де публікація мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила найбільший скандал. Окрім Ягланда, серйозні іміджеві проблеми виникли у кронпринцеси Метте-Маріт.

Через виявлені факти спілкування з Епштейном залишила посаду посол Норвегії в Йорданії та Іраку Муна Юль, чоловік якої – також норвежець і впливовий перемовник в ООН – схоже, був близьким товаришем покійного мільярдера.

