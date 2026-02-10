ЗМІ: Німеччина відкидає ідею Макрона щодо спільних запозичень ЄС

Уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца відхилив заклик президента Франції Емманюеля Макрона щодо спільної схеми запозичень країн ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

В інтерв'ю шістьом європейським ЗМІ, опублікованому у вівторок, Макрон закликав Європейський Союз погодитися на план спільних запозичень або єврооблігацій для того, щоб стимулювати інвестиції у стратегічні сектори економіки та знизити залежність від долара США.

Уряд Німеччини рішуче відкинув цю ідею, що стало черговою суперечкою між Макроном і Мерцом, які очолюють дві найбільші економіки ЄС.

"Ми вважаємо, що з огляду на порядок денний саміту це трохи відволікає від того, про що йдеться насправді, а саме від проблеми продуктивності", – сказав у вівторок німецький посадовець, наближений до канцлера.

Відхилення Берліном пропозиції Парижа відбулося перед запланованим на четвер, 12 лютого, самітом лідерів ЄС у Брюсселі, який присвячений проблемі конкурентоспроможності.

Хоча не очікується, що 27 лідерів країн блоку підпишуть конкретні документи, вони мають на меті визначити ключові пріоритети для наступного саміту ЄС у березні.

За даними Politico, Німеччина наполягає на трьох ключових цілях: поглиблення єдиного ринку, збільшення кількості та пришвидшення укладення торгівельних угод, а також зменшення бюрократії.

У питанні конкурентоспроможності Мерц дистанціювався від Макрона, який виступає за більш протекціоністські заходи. Натомість глава німецького уряду дедалі більше приєднується до ідей прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів держав-членів ЄС зібратися 12 лютого на неформальний саміт у замку Алден Бізен у Бельгії, щоб обговорити зміцнення єдиного ринку ЄС.

Як писала "Європейська правда", на початку вересня 2025 року експрезидент Європейського центробанку та експрем’єр Італії Маріо Драгі презентував план зупинки економічного занепаду ЄС, який полягає у тому, що блоку необхідно інвестувати навіть удвічі більше, ніж Європа інвестувала у свою відбудову після Другої світової війни.

Наприкінці листопада 2025 року стало відомо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн створює робочу групу, яка займатиметься реалізацією плану Маріо Драгі з підвищення конкурентоспроможності ЄС.