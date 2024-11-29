Глава Єврокомісії створює робочу групу для реалізації звіту про конкурентоспроможність ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн створює робочу групу, яка займатиметься реалізацією плану Маріо Драгі з підвищення конкурентоспроможності ЄС.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

За словами двох посадовців, робоча група має на меті перетворити рекомендації колишнього президента Європейського центрального банку на конкретні пропозиції та потенційне законодавство.

Звіт Драгі про конкурентоспроможність, опублікований у вересні, висунув низку ідей для інституцій та столиць ЄС щодо боротьби з "повільною агонією", з якою Європа ризикує зіткнутися через брак інвестицій в інновації та фрагментацію фінансових ринків уздовж національних кордонів.

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Він також відзначив, що виробництво і постачання деяких стратегічних товарів і послуг у ЄС надто залежать від неєвропейських компаній.

Фон дер Ляєн зробила звіт Драгі центром свого другого терміну на посаді голови Єврокомісії, включивши його основні висновки до політичної програми, яку вона попросила підтримати Європарламент влітку.

Представляючи свою нову команду в середу в парламенті, фон дер Ляєн оголосила, що головною ініціативою наступного п'ятирічного терміну буде "компас конкурентоспроможності", який дозволить скоротити інноваційний розрив зі Сполученими Штатами, декарбонізувати економіку ЄС і підвищити його економічну незалежність.

Хоча її слова були дещо розпливчастими, конкретною стороною її заяви є поточна робота над формуванням робочої групи – в тому числі з-поміж тих, хто допомагав Драгі писати його дослідження і зберігав його конфіденційність.

Робоча група, ймовірно, буде працювати в рамках генерального секретаріату та зможе звітувати безпосередньо перед фон дер Ляєн.

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