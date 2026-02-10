Укр Рус Eng

СМИ: Германия отвергает идею Макрона о совместных заимствованиях ЕС

Новости — Вторник, 10 февраля 2026, 16:08 — Ольга Ковальчук

Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца отклонило призыв президента Франции Эмманюэля Макрона о совместной схеме заимствований стран ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В интервью шести европейским СМИ, опубликованном во вторник, Макрон призвал Европейский Союз согласиться на план совместных заимствований или еврооблигаций для того, чтобы стимулировать инвестиций в стратегические секторы экономики и снизить зависимость от доллара США.

Правительство Германии решительно отвергло эту идею, что стало очередным спором между Макроном и Мерцем, которые возглавляют две крупнейшие экономики ЕС.

"Мы считаем, что учитывая повестку дня саммита, это немного отвлекает от того, о чем идет речь на самом деле, а именно от проблемы производительности", – сказал во вторник немецкий чиновник, приближенный к канцлеру.

Отклонение Берлином предложения Парижа произошло перед запланированным на четверг, 12 февраля, саммитом лидеров ЕС в Брюсселе, который посвящен проблеме конкурентоспособности.

Хотя не ожидается, что 27 лидеров стран блока подпишут конкретные документы, они имеют целью определить ключевые приоритеты для следующего саммита ЕС в марте.

По данным Politico, Германия настаивает на трех ключевых целях: углубление единого рынка, увеличение количества и ускорение заключения торговых соглашений, а также уменьшение бюрократии.

В вопросе конкурентоспособности Мерц дистанцировался от Макрона, который выступает за более протекционистские меры. Зато глава немецкого правительства все больше присоединяется к идеям премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Как сообщалось, президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил лидеров государств-членов ЕС собраться 12 февраля на неформальный саммит в замке Алден Бизен в Бельгии, чтобы обсудить укрепление единого рынка ЕС.

Как писала "Европейская правда", в начале сентября 2025 года экс-президент Европейского центробанка и экс-премьер Италии Марио Драги представил план остановки экономического упадка ЕС, который заключается в том, что блоку необходимо инвестировать даже вдвое больше, чем Европа инвестировала в свое восстановление после Второй мировой войны.

В конце ноября 2025 года стало известно, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен создает рабочую группу, которая будет заниматься реализацией плана Марио Драги по повышению конкурентоспособности ЕС.

