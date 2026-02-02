Кошта скликає лідерів ЄС на позачерговий саміт 12 лютого

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів держав-членів ЄС зібратися 12 лютого на неформальний саміт у замку Алден Бізен у Бельгії, щоб обговорити зміцнення єдиного ринку ЄС.

Про це йдеться у листі Кошти, датованому 2 лютого 2026 року, текст якого є у розпорядженні "Європейської правди".

Лідери ЄС зберуться у бельгійському замку, щоб поговорити про єдиний ринок та конкурентоспроможність Євросоюзу.

У порядку денному саміту немає України, але на умовах анонімності посадовці ЄС повідомили кореспондентці "Європейської правди", що актуальні питання щодо України можуть бути підняті лідерами ЄС під час дискусій, або ж навіть за необхідності внесені в план неформального саміту ближче до дня його проведення.

"Хотів би запросити вас на неофіційне зібрання лідерів 12 лютого, присвячене зміцненню єдиного ринку в новому геоекономічному контексті", – йдеться у листі Кошти.

Він нагадав, що 2025 року присвятив неофіційне обговорення лідерів обороні, і зустріч дала потужний поштовх розбудові європейської системи оборони.

"У 2026 році я хотів би, щоб ми надали такого ж політичного імпульсу сфері конкурентоспроможності… Нам потрібно робити більше для ефективного зменшення національних бар'єрів та зробити регуляторну базу більш сприятливою для інвестицій, інновацій та зростання компаній", – наголосив Кошта.

Для більшої глибини дискусії, на саміт лідерів ЄС запрошені експрезидент Європейського центробанку та експрем’єр Італії Маріо Драгі, а також колишній прем'єр Італії Енріко Летта, які раніше готували аналітичні доповіді з рекомендаціями щодо підвищення конкурентоспроможності ЄС та реформування єдиного ринку ЄС.

"Я запросив Маріо Драгі та Енріко Летту приєднатися до нас, щоб поділитися своїми баченнями європейської конкурентоспроможності та тим, як вони змінилися після публікації їхніх двох новаторських доповідей", – повідомив Антоніу Кошта.

Зустріч лідерів ЄС розпочнеться з обміну думками з президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою.

Потім вони обговорять з Маріо Драгі вплив нового геополітичного та геоекономічного середовища на конкурентоспроможність ЄС; обговорення продовжаться і за обідом.

У другій половині дня спочатку відбудеться обмін думками з Енріко Леттою про те, як використати потенціал єдиного ринку ЄС у світі, що швидко змінюється.

На заключній робочій сесії лідери ЄС зосередяться на тому, як використовувати та розробляти інструменти та політики, що є у їх розпорядженні, включаючи єдиний ринок, для посилення конкурентоспроможності ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", на початку вересня 2025 року експрезидент Європейського центробанку та експрем’єр Італії Маріо Драгі презентував план зупинки економічного занепаду ЄС, який полягає у тому, що блоку необхідно інвестувати навіть удвічі більше, ніж Європа інвестувала у свою відбудову після Другої світової війни.

Наприкінці листопада 2025 стало відомо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн створює робочу групу, яка займатиметься реалізацією плану Маріо Драгі з підвищення конкурентоспроможності ЄС.

