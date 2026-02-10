Нидерланды выделили еще 35 млн евро на поддержку энергетики Украины

Нидерланды объявили о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины во вторник, 10 февраля, пишет "Европейская правда".

Новый вклад Нидерландов в размере 35 млн евро увеличил общий объем поддержки, осуществляемой через Фонд, до 100 млн евро.

Эти 35 млн евро направляются на установку систем солнечных электростанций на крышах зданий.

Цель проекта – обеспечение питания объектов критической инфраструктуры, прежде всего больниц, даже в условиях аварийных отключений централизованного электроснабжения после российских атак.

На сегодня общий объем подписанных взносов международных партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины составляет более 1,8 млрд евро.

Как сообщалось, 5 февраля в Киев прибыла партия из 177 генераторов от Европейского Союза.

Кроме того, Испания передала Украине шесть генераторов большой мощности.

Напомним, после массированной атаки РФ на энергетические объекты Украины ночью 7 февраля в "Укрэнерго" обратились за помощью к Польше.

Также писали, что Ватикан организовал доставку 80 электрогенераторов, а также лекарств и продуктов питания в Украину.