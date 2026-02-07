Україна попросила аварійної допомоги у Польщі після нічної атаки РФ 

Після масованої атаки РФ на енергетичні об’єкти України уночі 7 лютого в "Укренерго" звернулися за допомогою до Польщі.

Про це повідомив міністр енергетики, віцепрем’єр Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

Шмигаль зазначив, що під ударом опинились підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, також ворог ударив по Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС. Блоки АЕС були розвантажені персоналом.

"Диспетчером "Укренерго" активовано запит на аварійну допомогу від Польщі", – повідомив віцепрем'єр. Він подякував за стійкість та героїзм військовим і енергетикам.

У Міненерго повідомили, що через значні пошкодження енергосистему збалансовують із залученням імпорту електричної енергії, також застосовують обмеження.

Нагадаємо, через масовану повітряну атаку на Україну уночі 7 лютого Польща зупинила роботу двох аеропортів та підняла у небо військову авіацію.

Президент Володимир Зеленський очікує реакції на нові удари РФ від усіх, хто підтримує тристоронні переговори.