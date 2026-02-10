У Німеччині і Швейцарії провели рейди серед продавців товарів з нацистською символікою

Правоохоронці провели рейди на низці об’єктів в Німеччині та Швейцарії, пов'язаних з мережею торгівлі предметами з нацистською символікою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція dpa.

За даними німецької прокуратури, рейди відбулися на 11 об’єктах в Німеччині та Швейцарії. Вони були зосереджені на відстежуванні головного підозрюваного, а також п'яти його спільників.

Під час обшуків офіцери конфіскували тисячі компакт-дисків та платівок з праворадикальною музикою, а також брелоки, одяг та наліпки із зображенням свастики, імперських орлів та Адольфа Гітлера.

Правоохоронці вилучили в підозрюваних кастети та вибухівку, а також предмети з логотипами заборонених неонацистських груп Blood & Honour та Combat 18.

Зазначимо, що публічна демонстрація або поширення символів, пов'язаних з режимом нацистського диктатора Адольфа Гітлера, є кримінальним злочином у Німеччині, який карається штрафом або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у грудні в німецькому місті Оттерндорф поліція розпочала розслідування після того, як на місцевому різдвяному ярмарку через офіційну звукову систему пролунала праворадикальна та неонацистська музика.

Тоді також писали, що у німецькому місті Бокенем невідомі пошкодили фасад церкви зображенням свастики.