В Германии и Швейцарии провели рейды среди продавцов товаров с нацистской символикой

Правоохранители провели рейды на ряде объектов в Германии и Швейцарии, связанных с сетью торговли предметами с нацистской символикой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство dpa.

По данным немецкой прокуратуры, рейды состоялись на 11 объектах в Германии и Швейцарии. Они были сосредоточены на отслеживании главного подозреваемого, а также пяти его сообщников.

Во время обысков офицеры конфисковали тысячи компакт-дисков и пластинок с праворадикальной музыкой, а также брелоки, одежду и наклейки с изображением свастики, имперских орлов и Адольфа Гитлера.

Правоохранители изъяли у подозреваемых кастеты и взрывчатку, а также предметы с логотипами запрещенных неонацистских групп Blood & Honour и Combat 18.

Отметим, что публичная демонстрация или распространение символов, связанных с режимом нацистского диктатора Адольфа Гитлера, является уголовным преступлением в Германии, которое наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, в декабре в немецком городе Оттерндорф полиция начала расследование после того, как на местной рождественской ярмарке через официальную звуковую систему прозвучала праворадикальная и неонацистская музыка.

Тогда также писали, что в немецком городе Бокенем неизвестные повредили фасад церкви изображением свастики.