США та Азербайджан підписали угоду про стратегічне партнерство

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали Хартію про стратегічне партнерство між двома країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє азербайджанська державна агенція АЗЕРТАДЖ.

Венс зараз перебуває з візитом у столиці Азербайджану – Баку. Угода, підписана з Алієвим, спрямована на зміцнення енергетичних та торгівельних зв'язків США та Азербайджану та забезпечення американських економічних інвестицій для країни, повідомляє АЗЕРТАДЖ.

Алієв заявив, що Баку та Вашингтон вступають у "новий етап" співпраці у сфері продажу оборонної продукції та штучного інтелекту, а також продовжуватимуть кооперацію в галузі енергетичної безпеки та боротьби з тероризмом.

Як зазначив президент Ільхам Алієв, документ розробляла двостороння група, створена шість місяців тому.

У своєму виступі після церемонії підписання азербайджанський лідер згадав про транзитний коридор "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання" (TRIPP), який має відкрити країні доступ до регіону Нахічевань. Алієв також наголосив на відновленні економічних зв’язків з Вірменією після десятиліть війни.

"Ми не тільки зняли всі обмеження на перевезення вантажів транзитом через територію Азербайджану до Вірменії, але й самі почали експорт нафтопродуктів до Вірменії. Це, по суті, означає початок торгівлі та співпраці", – сказав президент Азербайджану.

Віцепрезидент США відвідав Баку після візиту до Єревану, де він оголосив про інвестиції в енергетику Вірменії.

Як повідомлялося раніше, метою турне Венса до країн Південного Кавказу є закріплення домовленостей про будівництво торгівельного коридору, про який країни домовилися у серпні минулого року.

Нагадаємо, 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору TRIPP. Цей коридор протяжністю 43 кілометри проходитиме через південну Вірменію та надасть Азербайджану прямий шлях до його ексклава Нахічевань.