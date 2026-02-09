Венс вирушає до Вірменії та Азербайджану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс цього тижня відвідає Вірменію та Азербайджан, щоб закріпити домовленості про будівництво торгівельного коридору, про який країни домовилися у серпні минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Віцепрезидент США розпочне свій дводенний візит до Вірменії у понеділок, 9 лютого. В Єревані Венс проведе переговори з вірменським прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном, після чого очікуються їхні спільні заяви.

За даними Білого дому, Венс відвідає Азербайджан у середу та четвер.

Під час цих поїздок посадовець просуватиме будівництво "Маршруту Трампа заради міжнародного миру та процвітання" – 43-кілометрового коридору, який проходитиме через південну Вірменію та надасть Азербайджану прямий шлях до його ексклава Нахічевань.

Згідно з угодою між США, Азербайджаном та Вірменією, приватній американській фірмі TRIPP Development Company було надано ексклюзивні права на розробку запропонованого коридору. При цьому Єреван зберігає повний суверенітет над своїми кордонами, митницею, оподаткуванням та безпекою.

Нагадаємо, 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору під назвою "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання" (TRIPP).

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян раніше заявляв, що практичний етап реалізації проєкту транзитного коридору, включаючи початок будівельних робіт, запланований на 2026 рік.

