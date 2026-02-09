Венс оголосив про інвестиції в енергетичний сектор Вірменії на суму $9 млрд

США вкладуть 9 мільярдів доларів в енергетику Вірменії, зокрема, у ядерну енергетику.

Про це заявив 9 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс під час виступу в Єревані разом із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, передає "Європейська правда" з посиланням на News.am.

"Ми з гордістю оголошуємо, що наші країни завершили переговори щодо угоди між урядами Вірменії та США про співпрацю в галузі мирного використання ядерної енергії", – заявив Венс.

"Як тільки це буде реалізовано, це відкриє шлях для майбутніх проєктів як для американських, так і для вірменських компаній. Спочатку ми говоримо про інвестиції в розмірі приблизно 5 мільярдів доларів, а на другому етапі буде додано ще 4 мільярди доларів. Це взаємовигідна ситуація для Вірменії та для моєї країни, яка сприятиме енергетичній безпеці, енергетичній стійкості та створенню багатьох робочих місць як у США, так і у Вірменії", – уточнив він.

За його словами, це означає, що у Вірменію прийдуть малі модульні реактори, тобто американські технології.

"Наша країна дуже рідко відчуває достатню впевненість, щоб експортувати конкретні технології в іншу країну, і це також завдяки лідерству прем'єр-міністра", – додав він.

Раніше цього дня повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Вірменію та Азербайджан, щоб закріпити домовленості про будівництво торгівельного коридору, про який країни домовилися у серпні минулого року.

Нагадаємо, 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору під назвою "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання" (TRIPP).

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян раніше заявляв, що практичний етап реалізації проєкту транзитного коридору, включаючи початок будівельних робіт, запланований на 2026 рік.