США и Азербайджан подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали Хартию о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

Вэнс сейчас находится с визитом в столице Азербайджана – Баку. Соглашение, подписанное с Алиевым, направлено на укрепление энергетических и торговых связей США и Азербайджана и обеспечения американских экономических инвестиций для страны, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Алиев заявил, что Баку и Вашингтон вступают в "новый этап" сотрудничества в сфере продажи оборонной продукции и искусственного интеллекта, а также будут продолжать кооперацию в области энергетической безопасности и борьбы с терроризмом.

Как отметил президент Ильхам Алиев, документ разрабатывала двусторонняя группа, созданная шесть месяцев назад.

В своем выступлении после церемонии подписания азербайджанский лидер упомянул о транзитном коридоре "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), который должен открыть стране доступ к региону Нахичевань. Алиев также отметил восстановление экономических связей с Арменией после десятилетий войны.

"Мы не только сняли все ограничения на перевозку грузов транзитом через территорию Азербайджана в Армению, но и сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению. Это, по сути, означает начало торговли и сотрудничества", – сказал президент Азербайджана.

Вице-президент США посетил Баку после визита в Ереван, где он объявил об инвестициях в энергетику Армении.

Как сообщалось ранее, целью турне Вэнса в страны Южного Кавказа является закрепление договоренностей о строительстве торгового коридора, о котором страны договорились в августе прошлого года.

Напомним, 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора TRIPP. Этот коридор протяженностью 43 километра будет проходить через южную Армению и предоставит Азербайджану прямой путь к его эксклаву Нахичевань.