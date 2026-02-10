Парламентский надзорный комитет Норвегии единогласно принял решение о назначении редкого внешнего расследования связей Министерства иностранных дел с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Норвежская полиция по борьбе с экономическими преступлениями начала расследование в отношении Турбьерна Ягланда, бывшего премьер-министра, министра иностранных дел и экс-главы комитета Нобелевской премии мира, по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Также полиция объявила, что Муна Юль, которая подала в отставку с поста посла в Иордании и Ираке, также находится под следствием за коррупцию. Ее муж, бывший министр кабинета Терье Роед-Ларсен, подозревается в соучастии.

В результате парламентский надзорный комитет Норвегии единогласно принял решение о назначении редкого внешнего расследования связей Министерства иностранных дел с Эпштейном.

Все трое будут сотрудничать с соответствующими следственными органами и не видят оснований для обвинений, заявили их адвокаты.

Кроме того, серьезные имиджевые проблемы возникли у кронпринцессы Метте-Марит.

Также файлы вредят репутации премьер-министра Великобритании Кира Стармера: в новом массиве рассекреченных документов появились многочисленные электронные письма и фотографии, свидетельствующие о длительных и тесных контактах экс-посла Великобритании в США Питера Мендельсона с финансистом.

