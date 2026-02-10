ЗМІ: Фон дер Ляєн змінила плани щодо розвідувального підрозділу Єврокомісії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пом'якшує натиск на посилення контролю над обміном розвідданими в ЄС, оскільки проти виступила глава зовнішньополітичного відомства Кая Каллас.

Про це повідомили Politico чотири посадовці, обізнані з ходом обговорень, передає "Європейська правда".

У листопаді виконавчий орган ЄС заявив, що хоче створити внутрішню групу для збору розвідданих з усієї Європи під наглядом президентки в рамках зусиль із захисту ЄС від російських цифрових атак і саботажу. Однак цей план викликав негативну реакцію європейських столиць і дипломатичної служби ЄС, яка має власний центр для обміну розвідданими в масштабах Європи.

За словами посадовців, серед яких двоє посадовців ЄС і двоє дипломатів ЄС, Комісія зараз скорочує свої амбіції щодо розвідувальної групи. За словами двох посадовців, група, ймовірно, стане підрозділом безпеки і передасть більшу частину функцій з обміну розвідданими центру INTCEN Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).

Цей крок дозволить Каллас зберегти більший контроль над розвідкою. Естонська дипломатка, яка очолює EEAS, минулого року неодноразово конфліктувала з президенткою ЄК, зокрема коли вона намагалася найняти Мартіна Зельмайра, колишнього главу кабінету попередника фон дер Ляєн Жана-Клода Юнкера, на високу посаду. Ініціатива з найму викликала занепокоєння в Комісії під керівництвом фон дер Ляєн, яка намагалася централізувати владу в виконавчій владі ЄС.

Європа прагне активізувати обмін інформацією між національними розвідувальними агентствами, оскільки відносини з Вашингтоном щодо обміну розвідданими погіршуються, а Європа намагається дати відсіч гібридним атакам Росії, від дезінформаційних кампаній до хакерських атак і саботажу.

Нагадаємо, обмін розвідданими в ЄС розпочався після терористичних атак на США 11 вересня 2001 року, які спонукали розвідувальні служби Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії, Швеції та Великої Британії почати об'єднувати засекречені оцінки стану справ у сфері безпеки.

Згодом цей процес став більш інституціоналізованим, поширився на інші країни-члени ЄС, а в 2011 році був переданий у підпорядкування дипломатичної служби ЄС.