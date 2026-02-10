СМИ: Фон дер Ляйен изменила планы насчет разведывательного подразделения Еврокомиссии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен смягчает давление на усиление контроля над обменом разведданными в ЕС после противостояния с главой внешнеполитического ведомства Каей Каллас.

Об этом сообщили Politico четыре чиновника, знакомые с ходом обсуждений, передает "Европейская правда".

В ноябре исполнительный орган ЕС заявил, что хочет создать внутреннюю группу для сбора разведданных со всей Европы под надзором президента в рамках усилий по защите ЕС от российских цифровых атак и саботажа. Однако этот план вызвал негативную реакцию европейских столиц и дипломатической службы ЕС, которая имеет собственный центр для обмена разведданными в масштабах Европы.

По словам чиновников, среди которых двое чиновников ЕС и двое дипломатов ЕС, Комиссия сейчас сокращает свои амбиции в отношении разведывательной группы. По словам двух чиновников, группа, вероятно, станет подразделением безопасности и передаст большую часть функций по обмену разведданными центру INTCEN Европейской службы внешних дел (EEAS).

Этот шаг позволит Каллас сохранить больший контроль над разведкой. Эстонская дипломат, возглавляющая EEAS, в прошлом году неоднократно конфликтовала с президентом ЕК, в частности, когда она пыталась нанять Мартина Зельмайра, бывшего главу кабинета предшественника фон дер Ляйен Жана-Клода Юнкера, на высокую должность. Инициатива по найму вызвала беспокойство в Комиссии под руководством фон дер Ляйен, которая пыталась централизовать власть в исполнительной власти ЕС.

Европа стремится активизировать обмен информацией между национальными разведывательными агентствами, поскольку отношения с Вашингтоном по обмену разведданными ухудшаются, а Европа пытается дать отпор гибридным атакам России, от дезинформационных кампаний до хакерских атак и саботажа.

Напомним, обмен разведданными в ЕС начался после террористических атак на США 11 сентября 2001 года, которые побудили разведывательные службы Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции и Великобритании начать объединять засекреченные оценки состояния дел в сфере безопасности.

Впоследствии этот процесс стал более институционализированным, распространился на другие страны-члены ЕС, а в 2011 году был передан в подчинение дипломатической службы ЕС.