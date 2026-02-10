Канцлер Австрії закликав ЄС терміново знизити ціни на енергоносії

Лідери ЄС повинні терміново зосередитися на зниженні цін на енергоносії, які "задушують" європейську промисловість.

Про це заявив канцлер Австрії Крістіан Штокер в інтерв'ю Politico, передає "Європейська правда".

"Найбільш нагальним завданням є зниження цін на енергоносії, – сказав Крістіан Штокер. – Жоден інший фактор не задушує європейську промисловість так сильно, і жодна інша проблема не впливає одночасно на стільки держав-членів".

Заява Штокера пролунала напередодні саміту ЄС у четвер, на якому лідери зберуться, щоб спробувати домовитися про спільну програму дій для стимулювання економічного зростання та підвищення незалежності блоку.

Його заява пролунала на тлі шквалу коментарів лідерів ЄС, які прагнуть сформувати порядок денний зустрічі. У інтерв'ю кільком ЗМІ, опублікованому у вівторок вранці, президент Франції Емманюель Макрон виступив за спільний борг і політику європейських преференцій.

Коментарі австрійського канцлера перегукуються з заявами інших лідерів, зокрема прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, які закликали ЄС скасувати екологічні норми, які, на їхню думку, є причиною високих цін на енергоносії.

"Підхід, який ми обрали в рамках "Зеленого курсу", безумовно, не був стійким: в Австрії, наприклад, скорочення викидів CO2 в кінцевому рахунку пов'язане в першу чергу зі зменшенням виробництва", – додав Штокер, маючи на увазі знаковий пакет екологічних норм, затверджений під час попереднього мандата Комісії. "Стати більш екологічними не може бути нашою метою; це означає стати біднішими", – сказав він.

ЄС вже почав скасовувати частину своїх екологічних правил у рамках кампанії з дерегуляції, яку підтримує більшість країн-членів блоку. У спільних дискусійних документах канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликали прискорити цю кампанію з дерегуляції та створити "аварійне гальмо" для нового законодавства ЄС.

"На щастя, зміна тенденції вже почалася", – додав Штокер. "Наступним кроком я буду виступати за продовження терміну дії безкоштовних квот на викиди [в рамках Системи торгівлі викидами ЄС] для нашої промисловості. Це забезпечить конкурентоспроможність вітчизняної промисловості та уникнення перенесення наших підприємств", – зазначив канцлер.

Як повідомляла "Європейська правда", 3 лютого стала чинною відмова ЄС від російського газу у 2027 році, перші контракти скасують з 25 квітня 2026-го.

2 лютого Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу з метою оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС.

Раніше Словаччина заявила, що слідом за Угорщиною піде до суду через заборону ЄС імпорту енергоносіїв із РФ.

