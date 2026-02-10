Канцлер Австрии призвал ЕС срочно снизить цены на энергоносители

Лидеры ЕС должны срочно сосредоточиться на снижении цен на энергоносители, которые "душат" европейскую промышленность.

Об этом заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер в интервью Politico, передает "Европейская правда".

"Наиболее актуальной задачей является снижение цен на энергоносители, – сказал Кристиан Штокер. – Ни один другой фактор не душит европейскую промышленность так сильно, и ни одна другая проблема не влияет одновременно на столько государств-членов".

Заявление Штокер прозвучало накануне саммита ЕС в четверг, на котором лидеры соберутся, чтобы попытаться договориться о совместной программе действий для стимулирования экономического роста и повышения независимости блока.

Его заявление прозвучало на фоне шквала комментариев лидеров ЕС, стремящихся сформировать повестку дня встречи. В интервью нескольким СМИ, опубликованном во вторник утром, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за общий долг и политику европейских преференций.

Комментарии австрийского канцлера перекликаются с заявлениями других лидеров, в частности премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые призвали ЕС отменить экологические нормы, которые, по их мнению, являются причиной высоких цен на энергоносители.

"Подход, который мы выбрали в рамках "Зеленого курса", безусловно, не был устойчивым: в Австрии, например, сокращение выбросов CO2 в конечном итоге связано в первую очередь с уменьшением производства", – добавил Штокер, имея в виду знаковый пакет экологических норм, утвержденный во время предыдущего мандата Комиссии. "Стать более экологичными не может быть нашей целью; это означает стать беднее", – сказал он.

ЕС уже начал отменять часть своих экологических правил в рамках кампании по дерегулированию, которую поддерживает большинство стран-членов блока. В совместных дискуссионных документах канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвали ускорить эту кампанию по дерегулированию и создать "аварийный тормоз" для нового законодательства ЕС.

"К счастью, изменение тенденции уже началось", – добавил Штокер. "Следующим шагом я буду выступать за продление срока действия бесплатных квот на выбросы [в рамках Системы торговли выбросами ЕС] для нашей промышленности. Это обеспечит конкурентоспособность отечественной промышленности и позволит избежать переноса наших предприятий", – отметил канцлер.

Как сообщала "Европейская правда", 3 февраля вступил в силу отказ ЕС от российского газа в 2027 году, первые контракты отменят с 25 апреля 2026-го.

2 февраля Венгрия подала иск в Суд Европейского Союза с целью обжаловать Регламент REPowerEU, который запрещает импорт российского газа в ЕС.

Ранее Словакия заявила, что вслед за Венгрией пойдет в суд из-за запрета ЕС на импорт энергоносителей из РФ.

Подробнее читайте в статье: Без шансов для российского газа: почему ЕС уже не вернется к энергетическому сотрудничеству с РФ.