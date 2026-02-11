Глава МВС Португалії пішла у відставку після смертоносних штормів

Міністерка внутрішніх справ Португалії Марія Лусія Амарал пішла у відставку у вівторок ввечері після різкої критики на адресу уряду за його реакцію на серію смертоносних штормів, які забрали життя щонайменше 14 осіб за останні тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву, опубліковану пресслужбою президента Португалії.

У заяві президента країни Марселу Ребелу де Соуза йдеться, що Амарал пішла у відставку, дійшовши висновку, що у неї більше немає "особистих і політичних умов, необхідних для перебування на посаді".

Президент додав, що прийняв відставку очільниці МВС.

За даними Bloomberg, Амарал стала об'єктом критики з боку опозиційних партій через свою відсутність, коли наприкінці січня Португалію накрили перші шторми, що спричинили повені, відключення електроенергії та пошкодження інфраструктури в більшій частині країни.

Спочатку вона захищала реакцію уряду, заявивши, що в міністерстві проводиться велика робота "в умовах невидимості".

Її відставка є першою відставкою міністра з моменту приходу до влади правоцентристської коаліції прем'єр-міністра Луїша Монтенегру в червні 2025 року.

Монтенегру, який має взяти участь у двотижневих парламентських дебатах у середу, тимчасово візьме на себе відповідальність за внутрішні справи.

Уряд Португалії раніше виділив 2,5 млрд євро на відновлення після завданих штормом збитків.

Нагадаємо, шторм "Крістін" став однією з найпотужніших погодних подій у Португалії за останні роки, спричинивши понад 3300 інцидентів за лічені години.