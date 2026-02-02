Португалія виділяє 2,5 млрд євро на відновлення після потужного шторму

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру пообіцяв виділити 2,5 млрд євро на відновлення після потужного шторму "Крістін", який забрав життя п'яти людей і завдав величезної шкоди.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Монтенегру також продовжив дію режиму надзвичайної ситуації – на один рівень нижче надзвичайного стану – в найбільш постраждалих районах до 8 лютого, оскільки країна готується до нових сильних дощів.

Цей захід дає владі право застосовувати заходи безпеки і координувати дії з ліквідації надзвичайних ситуацій. Він мав закінчитися в неділю.

"Деякі райони зіткнуться з більш серйозними ситуаціями, які можуть навіть вимагати евакуації", – сказав Монтенегру на пресконференції після екстреного засідання кабінету міністрів.

Національне метеорологічне агентство IPMA оголосило для всієї території материкової Португалії режим підвищеної готовності до понеділка через сильні дощі та вітри зі швидкістю до 100 км/год, причому дощова погода очікується протягом усього тижня.

"Поточні прогнози погоди дуже суворі і можуть призвести до серйозних пошкоджень", – сказав командувач національною службою цивільного захисту Маріо Сільвестр.

Агентство цивільного захисту Португалії розіслало текстові повідомлення на мобільні телефони по більшій частині країни, попереджаючи про ризик повеней.

Ураганні вітри шторму "Крістін" вирували у центральній і північній частині Португалії, викликавши повені, зсуви та пошкодження будівель і інфраструктури.

В рамках пакета допомоги Монтенегру оголосив про 90-денний мораторій на іпотечні та інші кредити для жителів постраждалих районів і виділення 400 мільйонів євро на терміновий ремонт доріг і залізниць.

"Ми мобілізуємо всі ресурси державного, соціального та приватного секторів, щоб забезпечити якомога швидше повне відновлення", – сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, шторм "Крістін" став однією з найпотужніших погодних подій у Португалії за останні роки, спричинивши понад 3300 інцидентів за лічені години.

Внаслідок шторму сотні тисяч абонентів залишились без світла, загинули люди.

Внаслідок шторму також отримали пошкодження щонайменше два винищувачі F-16 на одній з авіабаз.