Шторм "Крістін" у Португалії забрав життя двох людей, зареєстровано 3300 інцидентів

Потужний шторм "Крістін" на материковій частині Португалії призвів до загибелі двох людей, влада країни закликала населення суворо дотримуватися вказівок рятувальних служб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN Portugal.

За даними Національної служби цивільного захисту Португалії (ANEPC), негода стала причиною двох смертей.

Перша жертва загинула через падіння дерева на авто в містечку Віла-Франка-де-Шіра неподалік від Лісабона. Друга – в Монте-Реал, що в центральній частині країни: на людину впала металева конструкція.

фото: CNN portugal

Уряд висловив глибокі співчуття родинам загиблих і наголосив, що ситуація перебуває під постійним моніторингом.

З півночі в країні було зафіксовано понад 3300 інцидентів. Найбільшого удару стихія завдала центральним регіонам, зокрема округам Лейрія, Коїмбра та Лісабон.

Наслідками шторму стали масові падіння дерев та руйнування будівельних конструкцій, масштабні вимкнення електроенергії та перебої зі зв'язком, перекриття автомобільних доріг через завали та затоплення.

"Це екстремальна кліматична подія, яка завдала значних збитків інфраструктурі. Наслідки вдалося частково мінімізувати завдяки вчасним попередженням та відповідальній поведінці громадян", – йдеться у заяві уряду.

За інформацією Португальського інституту моря та атмосфери (IPMA), епіцентр шторму увійшов на сушу в районі Лейрії та просунувся вглиб країни.

Нагадаємо, у середу у Британії попередили про масові повені через шторм.

Низка країн Європи зіштовхнулася з перебоями у роботі транспорту через атлантичний шторм "Горетті", що накрив континент на початку січня.