Глава МВД Португалии ушла в отставку после смертоносных штормов

Министр внутренних дел Португалии Мария Лусия Амарал ушла в отставку во вторник вечером после резкой критики в адрес правительства за его реакцию на серию смертоносных штормов, которые унесли жизни по меньшей мере 14 человек за последние недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление, опубликованное пресс-службой президента Португалии.

В заявлении президента страны Марселу Ребелу де Соуза говорится, что Амарал ушла в отставку, придя к выводу, что у нее больше нет "личных и политических условий, необходимых для пребывания в должности".

Президент добавил, что принял отставку главы МВД.

По данным Bloomberg, Амарал стала объектом критики со стороны оппозиционных партий из-за своего отсутствия, когда в конце января Португалию накрыли первые штормы, вызвавшие наводнения, отключение электроэнергии и повреждение инфраструктуры в большей части страны.

Сначала она защищала реакцию правительства, заявив, что в министерстве проводится большая работа "в условиях невидимости".

Ее отставка является первой отставкой министра с момента прихода к власти правоцентристской коалиции премьер-министра Луиша Монтенегру в июне 2025 года.

Монтенегру, который должен принять участие в двухнедельных парламентских дебатах в среду, временно возьмет на себя ответственность за внутренние дела.

Правительство Португалии ранее выделило 2,5 млрд евро на восстановление после нанесенного штормом ущерба.

Напомним, шторм "Кристин" стал одним из самых мощных погодных явлений в Португалии за последние годы, вызвав более 3300 инцидентов за считанные часы.