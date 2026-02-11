Капітана судна, що пошкодило газогін і кабелі біля Фінляндії, почали судити у Гонконгу
У Гонконгу після багатьох місяців затримки почався судовий процес над капітаном судна Newnew Polar Bear, яке наприкінці 2023 року пошкодило якорем підводну інфраструктуру у Фінській затоці.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
Суд почався вранці 11 лютого. Проти 44-річного капітана китайського судна під прапором Гонгонгу висунули три звинувачення, з яких найсерйозніше – про злочинне завдання шкоди, що передбачає покарання до 2 років позбавлення волі, інші два – про нехтування морськими правилами безпеки.
Капітан відкидає звинувачення.
Суд мав початися ще пів року тому, але процес постійно відкладався – спершу через невраховане питання перекладу (звинувачуваний говорить мандаринською, але не кантонською, якою ведеться процес), потім сторона звинувачення й захисту по черзі просили відтермінування для знайомства з матеріалами, також були затримки з отриманням матеріалів від фінських та естонських слідчих.
У Фінляндії розслідування також триває.
Нагадаємо, за останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів. Найгучнішими випадками були пошкодження підводного газопроводу Balticconnector, у якому підозрюють Newnew Polar Bear, та енергетичної лінії Estlink 2 у Фінській затоці.
Нафтовий танкер Eagle S, який підозрюють в останньому інциденті, затримали "на гарячому" і протримали під арештом кілька місяців – але врешті відпустили; оскарження рішення фінського суду у цьому питанні ще триває.
Після цих інцидентів низка країн НАТО запустили місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.