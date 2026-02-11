Капітана судна, що пошкодило газогін і кабелі біля Фінляндії, почали судити у Гонконгу

У Гонконгу після багатьох місяців затримки почався судовий процес над капітаном судна Newnew Polar Bear, яке наприкінці 2023 року пошкодило якорем підводну інфраструктуру у Фінській затоці.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Суд почався вранці 11 лютого. Проти 44-річного капітана китайського судна під прапором Гонгонгу висунули три звинувачення, з яких найсерйозніше – про злочинне завдання шкоди, що передбачає покарання до 2 років позбавлення волі, інші два – про нехтування морськими правилами безпеки.

Капітан відкидає звинувачення.

Суд мав початися ще пів року тому, але процес постійно відкладався – спершу через невраховане питання перекладу (звинувачуваний говорить мандаринською, але не кантонською, якою ведеться процес), потім сторона звинувачення й захисту по черзі просили відтермінування для знайомства з матеріалами, також були затримки з отриманням матеріалів від фінських та естонських слідчих.

У Фінляндії розслідування також триває.

Нагадаємо, за останні роки у Балтійському морі сталася серія підозрілих інцидентів з пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів. Найгучнішими випадками були пошкодження підводного газопроводу Balticconnector, у якому підозрюють Newnew Polar Bear, та енергетичної лінії Estlink 2 у Фінській затоці.

Нафтовий танкер Eagle S, який підозрюють в останньому інциденті, затримали "на гарячому" і протримали під арештом кілька місяців – але врешті відпустили; оскарження рішення фінського суду у цьому питанні ще триває.

Після цих інцидентів низка країн НАТО запустили місію "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулює у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.