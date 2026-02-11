Капитана судна, повредившего газопровод и кабели возле Финляндии, начали судить в Гонконге

В Гонконге после многих месяцев задержки начался судебный процесс над капитаном судна Newnew Polar Bear, которое в конце 2023 года повредило якорем подводную инфраструктуру в Финском заливе.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Суд начался утром 11 февраля. Против 44-летнего капитана китайского судна под флагом Гонгонга выдвинули три обвинения, из которых самое серьезное – о преступном причинении вреда, предусматривающее наказание до 2 лет лишения свободы, другие два – о пренебрежении морскими правилами безопасности.

Капитан отвергает обвинения.

Суд должен был начаться еще полгода назад, но процесс постоянно откладывался – сначала из-за неучтенного вопроса перевода (обвиняемый говорит на мандаринском, но не на кантонском, на котором ведется процесс), потом сторона обвинения и защиты поочередно просили отсрочки для ознакомления с материалами, также были задержки с получением материалов от финских и эстонских следователей.

В Финляндии расследование также продолжается.

Напомним, за последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей. Самыми громкими случаями были повреждения подводного газопровода Balticconnector, в котором подозревают Newnew Polar Bear, и энергетической линии Estlink 2 в Финском заливе.

Нефтяной танкер Eagle S, который подозревают в последнем инциденте, задержали "с поличным" и продержали под арестом несколько месяцев – но в итоге отпустили; обжалование решения финского суда в этом вопросе еще продолжается.

После этих инцидентов ряд стран НАТО запустили миссию "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая патрулирует в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.