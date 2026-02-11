Президент Литви: заклики до діалогу з РФ не додають Європі солідності

Президент Литви Гітанас Науседа переконаний, що заклики від низки європейських політиків до діалогу з Росією не додають Європі солідності.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського президента наводить LRT.

За словами Науседи, подібні заклики також свідчать про непослідовність у європейській політиці щодо РФ.

"Це, безумовно, не додає солідності Європі, коли той чи інший лідер раптом починає говорити про те, як давно ми не розмовляли з Путіним, і що нам обов'язково потрібно знову поговорити. Це не якась послідовна політика, тому що кілька місяців тому ми говорили про відповідальність Росії, про 20-й пакет санкцій, про те, що його потрібно зробити якомога суворішим", – заявив Науседа.

За його словами, Європа може брати участь у переговорах США з Росією щодо мирного врегулювання в Україні, але це має відбуватися тільки за наявності взаємної домовленості про досягнення стабільного і справедливого миру.

"Слід чітко зазначити, що Путін поважає силу і бачить цю силу на боці Сполучених Штатів. Це не означає, що Європа не має можливості брати участь у цьому процесі, особливо коли Україна вимагає, щоб Європа завжди була рівноправним партнером у цих переговорах, але ми повинні піти на це після ретельного обговорення цього питання один з одним", – сказав він.

Науседа підкреслив, що стабільний мир відповідає інтересам не тільки України, але й усієї Європи.

"Роль Європи полягає насамперед у досягненні того, щоб мир створював гарантії стабільності та безпеки не тільки для України, але й для самої Європи, тому що в наших життєво важливих інтересах, щоб мир не був таким, який би фактично запрограмував черговий конфлікт або черговий російський напад через півтора-два роки", – сказав президент.

Нещодавно прем'єрка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для проведення перемовин з Росією.

А у грудні президент Франції Емманюель Макрон висловив переконання, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером.

За даними ЗМІ, колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважається фаворитом на посаду спецпосланця Європейського Союзу, завданням якого стане відновлення прямого каналу зв’язку з господарем Кремля.