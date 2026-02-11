Президент Литвы: призывы к диалогу с РФ не добавляют Европе солидности

Президент Литвы Гитанас Науседа убежден, что призывы ряда европейских политиков к диалогу с Россией не добавляют Европе солидности.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского президента приводит LRT.

По словам Науседы, подобные призывы также свидетельствуют о непоследовательности в европейской политике в отношении РФ.

"Это, безусловно, не добавляет солидности Европе, когда тот или иной лидер вдруг начинает говорить о том, как давно мы не разговаривали с Путиным, и что нам обязательно нужно снова поговорить. Это не какая-то последовательная политика, потому что несколько месяцев назад мы говорили об ответственности России, о 20-м пакете санкций, о том, что его нужно сделать как можно более строгим", – заявил Науседа.

По его словам, Европа может участвовать в переговорах США с Россией о мирном урегулировании в Украине, но это должно происходить только при наличии взаимной договоренности о достижении стабильного и справедливого мира.

"Следует четко отметить, что Путин уважает силу и видит эту силу на стороне Соединенных Штатов. Это не означает, что Европа не имеет возможности участвовать в этом процессе, особенно когда Украина требует, чтобы Европа всегда была равноправным партнером в этих переговорах, но мы должны пойти на это после тщательного обсуждения этого вопроса друг с другом", – сказал он.

Науседа подчеркнул, что стабильный мир отвечает интересам не только Украины, но и всей Европы.

"Роль Европы заключается прежде всего в достижении того, чтобы мир создавал гарантии стабильности и безопасности не только для Украины, но и для самой Европы, потому что в наших жизненно важных интересах, чтобы мир не был таким, который фактически запрограммировал бы очередной конфликт или очередное российское нападение через полтора-два года", – сказал президент.

Недавно премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для проведения переговоров с Россией.

А в декабре президент Франции Эмманюэль Макрон выразил убеждение, что Европа должна найти способ непосредственно взаимодействовать с российским лидером.

По данным СМИ, бывший президент Финляндии Саули Ниинистё считается фаворитом на пост спецпосланника Европейского Союза, задачей которого станет восстановление прямого канала связи с хозяином Кремля.