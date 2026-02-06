ЗМІ дізнались ім'я фаворита на пост посланця ЄС щодо взаємодії з Росією

Колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважається фаворитом на посаду спецпосланця Європейського Союзу, завданням якого стане відновлення прямого каналу зв’язку з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Про це повідомляє італійське видання La Repubblica, пише "Європейська правда".

За даними медіа, це питання обговорювалося у четвер у Парижі під час зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти.

Основна причина такої ініціативи – все більше занепокоєння європейських лідерів тим, що контакти з Москвою можуть стати повністю залежними від Сполучених Штатів. У Брюсселі прагнуть мати власну фігуру з достатньою політичною вагою для ведення переговорів щодо припинення війни в Україні.

Фаворитом на посаду є колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Його перевагами вважають величезний досвід у сфері безпеки, глибоке розуміння специфіки відносин із РФ та знання російської мови.

Іншими кандидатами називали Маріо Драгі, колишнього главу уряду Італії, та колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Проте Драгі зараз зосереджений на розробці плану економічної конкурентоспроможності ЄС, а Меркель згадувалася в дискусіях, але її шанси оцінюють як низькі через минулу політику щодо російського газу, яка зараз піддається гострій критиці.

Нііністьо був президентом Фінляндії з 2012 по 2024 рік і брав активну участь у формуванні політики безпеки Фінляндії під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він публічно заявляв, що Європа повинна підтримувати прямий діалог з Росією.

Офіційного підтвердження про створення нової посади від структур ЄС поки не надходило, проте обговорення в Парижі свідчить про серйозні наміри Європи активізувати власну дипломатичну лінію.

Напередодні прем'єрка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для проведення перемовин з Росією.

В грудні президент Франції висловив переконання, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером.