В ЕС на конец 2025 года находились 4,35 млн украинцев с временной защитой

По состоянию на конец 2025 года в ЕС имели временную защиту 4,35 млн украинцев, за последний месяц года ее оформили около 24,6 тысячи человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Евростата, пишет "Европейская правда".

По состоянию на 31 декабря 2025 года в ЕС имели оформленную временную защиту 4,35 млн неграждан ЕС, которые выехали из Украины из-за войны; в 98,4% случаев это граждане Украины. По сравнению с цифрами на конец ноября 2025 года, количество лиц с оформленной временной защитой к концу декабря выросло на 24 675 человек.

Больше всего украинцев с временной защитой – в Германии, 1,25 млн, что составляет 28,7% от общего количества в ЕС. На втором месте – Польша с более чем 969 тысячами (22,3%) и Чехия с более чем 393 тысячами (9%).

Однако относительно численности собственного населения больше всего украинцев с временной защитой – в Чехии, Польше, Словакии и на Кипре.

Среди 26 стран-членов, по которым доступны полные данные, рост численности украинцев с временной защитой наблюдался в 22 странах. Наибольший прирост наблюдался в Германии (9620 человек), Испании (2235 человек) и Румынии (2160). В четырех странах украинцев с временной защитой стало меньше, больше всего их снялось с регистрации во Франции (1250) и Эстонии (470).

Среди украинцев с временной защитой в Европе 43,6% – взрослые женщины, 30,5% – дети, взрослые мужчины – 25,9%.

Напомним, в июне 2025 года Европейский совет принял решение о продлении действия временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года.

В сентябре 2025 года в странах ЕС приняли больше всего за один месяц решений о предоставлении украинцам временной защиты с 2023 года, что может быть связано с открытием границ для юношей 18-22 лет.

