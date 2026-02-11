Більшість британців хочуть, щоб Стармер пішов з посади прем’єра

Більшість британців вважають, що прем'єр-міністр Кір Стармер повинен піти у відставку після нових розкриттів про зв'язки колишнього посла в США Пітера Мендельсона із покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це свідчать дані опитування, проведеного на замовлення Politico, повідомляє "Європейська правда".

Онлайн-опитування, проведене минулого вікенду незалежною лондонською компанією Public First, відображає небезпечне становище Стармера, який вже є непопулярним серед громадськості через рішення призначити Мендельсона на ключову дипломатичну посаду, незважаючи на його відомі минулі стосунки з Епштейном.

Згідно з опитуванням, 52% британців вважають, що Стармер повинен піти у відставку, а 19% вважають, що він повинен залишитися на своїй посаді, але його радники повинні піти у відставку.

З тих, хто закликав до відставки, 47% заявили, що крім скандалу з Мендельсоном є й інші причини, через які керівництво уряду повинно змінитися.

Навіть серед опитаних, які мають намір голосувати за Лейбористську партію, чверть (23%) вважають, що Стармер повинен піти, а майже кожен третій (32%) вважає, що його радники повинні піти, хоча вони хочуть, щоб прем’єр залишився.

В опитуванні взяли участь 2042 дорослих британців. Загальна похибка вибірки становить ±2 процентних пункти.

Останніми днями прем’єрство Стармера опинилося під загрозою на тлі скандалу навколо експосла у США Пітера Мендельсона, який мав зв'язки з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, засудженим у США.

Скандал спричинила публікація Мін’юстом США файлів Епштейна, з яких випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Сам Стармер заявив, що не готовий піти у відставку.