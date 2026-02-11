Большинство британцев хотят, чтобы Стармер ушел с поста премьера

Большинство британцев считают, что премьер-министр Кир Стармер должен уйти в отставку после новых разоблачений о связях бывшего посла в США Питера Мендельсона с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Politico, сообщает "Европейская правда".

Онлайн-опрос, проведенный в минувший уик-энд независимой лондонской компанией Public First, отражает опасное положение Стармера, который уже непопулярен среди общественности из-за решения назначить Мендельсона на ключевую дипломатическую должность, несмотря на его известные прошлые отношения с Эпштейном.

Согласно опросу, 52% британцев считают, что Стармер должен уйти в отставку, а 19% считают, что он должен остаться на своей должности, но его советники должны уйти в отставку.

Из тех, кто призвал к отставке, 47% заявили, что кроме скандала с Мендельсоном есть и другие причины, по которым руководство правительства должно смениться.

Даже среди опрошенных, которые намерены голосовать за Лейбористскую партию, четверть (23%) считают, что Стармер должен уйти, а почти каждый третий (32%) считает, что его советники должны уйти, хотя они хотят, чтобы премьер остался.

В опросе приняли участие 2042 взрослых британцев. Общая погрешность выборки составляет ±2 процентных пункта.

В последние дни премьерство Стармера оказалось под угрозой на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона, который имел связи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, осужденным в США.

Скандал вызвала публикация Минюстом США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали деликатных экономических дискуссий правительства Великобритании.

Сам Стармер заявил, что не готов уйти в отставку.