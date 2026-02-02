Файли Епштейна свідчать, що він мав доступ до чутливих економічних дискусій уряду Британії

Нові опубліковані файли, які пов’язані зі справою засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна, свідчать, що він мав доступ до надзвичайно чутливих обговорень британської урядової політики на піку світової фінансової кризи.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Епштейну, який на той момент уже був засудженим за сексуальний злочин, у червні 2009 року переслали електронний лист, написаний старшим радником з питань політики тодішнього прем’єр-міністра Гордона Брауна Ніком Батлером.

Лист стосувався реакції уряду на банківську кризу і був адресований "Гордону".

Як випливає з матеріалів, лист, імовірно, переслав тодішній міністр у справах бізнесу та колишній посол Британії в США Пітер Мендельсон, який нині знову опинився під пильною увагою через свої зв’язки з Епштейном.

У повідомленні, оприлюдненому в останніх матеріалах Міністерства юстиції США у справі Епштейна, наголошувалося на "дуже значній базі активів" Великої Британії та зазначалося, що країна має "активи, придатні для продажу, які не є стратегічними".

У відповідь Епштейн поцікавився, які саме активи маються на увазі.

Повідомлення Батлера також отримали ключові посадовці апарату тодішнього прем’єр-міністра, зокрема Джеремі Гейвуд, Крістіна Скотт і Шріті Вадера. Водночас у матеріалах немає ознак того, що вони знали про подальше пересилання листування Епштейну.

Окремий електронний лист, датований серпнем 2009 року, містив інформацію про інвестиції та пріоритети Банку Англії. Особу, яка переслала цей лист Епштейну, в документах приховано.

Нагадаємо, нові опубліковані файли, які пов’язані зі справою засудженого мільярдера Епштейна, свідчать, що він переказав тисячі фунтів чоловікові колишнього посла Великої Британії у США Пітера Мендельсона.

2 лютого він відмовився від членства в Лейбористській партії після викриття нових фактів у справі, а прем’єр-міністр Британії Кір Стармер вважає, що Мендельсон не має бути членом Палати лордів.

Як повідомлялося, Мендельсон заявив на початку цього місяця, що його дружба з Епштейном була "найжахливішою помилкою". Водночас він продовжує заперечувати, що знав про злочини Епштейна, раніше стверджуючи, що зганьблений фінансист не ділився з ним подробицями свого сексуального життя, оскільки Мендельсон є геєм.