ЗМІ: США розмістили мобільні ракетні установки в Катарі на тлі напруженості з Іраном

США розмістили ракети в мобільних пускових установках на авіабазі Аль-Удейд в Катарі, що може сигналізувати про підготовку до ударів по Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Супутникові знімки з авіабази Аль-Удейд свідчать про збільшення кількості ракет до систем Patriot, які розміщені в мобільних установках у вантажівках. Це дозволяє військовим розгортати їх значно швидше у разі потреби. Reuters припускає, що це означає їх оперативне розгортання для удару по Ірану або переміщення в оборонних цілях у разі іранської атаки.

Порівняння супутникових знімків, зроблених на початку лютого, з січневими показує скупчення літаків та іншої військової техніки на американських базах по всьому регіону.

Військову активність помітили й на авіабазі Муваффак Салті, що в Йорданії. На знімках від 2 лютого видно розміщення 17 ударних літаків F15-E, восьми літаків A-10 Thunderbolt, чотирьох винищувачів C-130 та чотирьох неідентифікованих гелікоптерів. На супутникових знімках наприкінці січня цих літаків не фіксували.

Посилення військової активності США на Близькому Сході пов’язане з переговорами з Іраном щодо його ядерної програми. Президент США Дональд Трамп від початку січня погрожує Тегерану американськими атаками. Спершу Трамп критикував іранський режим за придушення антиурядових протестів, а згодом зосередився на ядерних можливостях країни.

Нагадаємо, 6 лютого в Омані пройшли переговори представників США та Ірану щодо іранської ядерної програми.

Перед початком переговорів США закликали своїх громадян, які перебувають в Ірані, негайно покинути країну.

11 лютого президент США заявив, що може віддати наказ про відправлення другої авіаносної ударної групи на Близький Схід для підготовки до військових дій, якщо переговори з Іраном проваляться.

Також стало відомо, що Трамп попросив свою команду підготувати варіанти швидких дій проти Ірану, які б водночас не переросли у тривалу війну на Близькому Сході.