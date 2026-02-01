WSJ: Трамп шукає варіанти дій проти Ірану без затяжної війни

Президент США Дональд Трамп попросив свою команду підготувати варіанти швидких і рішучих атак проти Ірану, які не спричинять ризику тривалої війни на Близькому Сході.

Про це виданню The Wall Street Journal розповіли неназвані посадовці, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили співрозмовники видання, ідеальним варіантом був би такий, який завдав би іранському режиму досить сильного удару, щоб у нього не залишилося іншого вибору, крім як погодитися з вимогами США щодо ядерної програми і звільнити дисидентів.

За словами посадовців, обговорюється можливість проведення каральної бомбардувальної кампанії, яка могла б повалити іранський уряд.

Трамп і його команда також розглядають можливість використання загрози військової сили для отримання дипломатичних поступок від Ірану.

Високопоставлений представник адміністрації заявив, що, хоча Трамп постійно повторює, що Іран не може мати ядерну зброю, він навмисно тримається неоднозначно, щоб зберегти в таємниці свої стратегічні цілі і військові плани.

Крім того, зазначається, що Трамп отримав брифінг щодо можливих варіантів атаки, розроблених спільно Білим домом і Пентагоном.

Серед них – так званий великий план, який передбачає завдання США удару по об'єктах режиму та Корпусу вартових ісламської революції в рамках масштабної бомбардувальної кампанії, повідомили посадовців.

Обмеженіші варіанти включають удари по символічних цілях режиму, що залишає можливість для посилення атак, якщо Іран не погодиться на угоду, яка влаштує Трампа.

Операція, спрямована проти верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, подібна до тієї, яку Трамп наказав провести цього місяця з метою захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро за допомогою спецпідрозділів, була б набагато складнішою в Ірані, де особливо пильно стежать за захистом свого керівництва і де столиця розташована далеко вглиб країни.

Навіть якщо Хаменеї буде усунутий, ніхто не може з упевненістю сказати, чи буде наступний уряд більш дружнім, зазначають посадовці.

На думку деяких офіційних осіб, контроль, ймовірно, перейде до рук високопоставленого члена КВІР, що може зберегти або навіть посилити жорстку політику режиму.

Нагадаємо, 28 січня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.

За даними NYT, Трамп розглядає варіанти атаки на Іран, серед яких – рейд спецпризначенців на ядерні об’єкти країни для їхнього знищення.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп отримав численні звіти від американської розвідки про те, що режим в Ірані перебуває в найслабшій позиції з часів революції 1979 року.