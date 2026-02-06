CША закликали своїх громадян в Ірані негайно виїздити

Сполучені Штати закликали громадян країни, які перебувають на території Ірану, якнайшвидше виїхати звідти.

Як повідомляє "Європейська правда", оголошення опублікували 6 лютого на сторінці віртуального посольства США в Ірані.

Першою у списку рекомендованих дій у зв’язку з ситуацією стоїть порада "виїздити з Ірану негайно".

В оголошенні попереджають, що авіалінії продовжують скасовувати рейси з та до Ірану.

"Громадянам США слід бути готовими до продовження проблем з інтернетом, спланувати альтернативні засоби комунікації. Якщо для вас це безпечно, розгляньте виїзд з Ірану наземним шляхом до Вірменії або Туреччини", – йдеться в оголошенні.

Американцям з подвійним громадянством США та Ірану радять виїздити за іранським паспортом, оскільки американський може одразу стати причиною затримання.

Тим, хто не може або не хоче їхати, радять облаштувати собі безпечне місце, запаси води, їжі, ліків та речей першої необхідності.

Нагадаємо, 6 лютого США та Іран мають зустрітися в Омані для перемовин щодо ядерної програми Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має бути "стурбований" можливістю американських ударів, якщо перемовини завершаться нічим.

Про зустріч почали домовлятись невдовзі після того, як США відправили у регіон масштабну флотилію, а президент США Дональд Трамп закликав Тегеран негайно сісти за стіл для переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Також стало відомо, що Трамп попросив свою команду підготувати варіанти швидких дій проти Ірану, які б водночас не переросли у тривалу війну на Близькому Сході.