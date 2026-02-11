Трамп може направити другий авіаносець для удару по Ірану, якщо переговори проваляться

Президент США Дональд Трамп заявив, що може віддати наказ про відправку другої авіаносної ударної групи на Близький Схід для підготовки до військових дій, якщо переговори з Іраном проваляться.

Про це американський президент розповів в інтерв’ю Axios, повідомляє "Європейська правда".

США та Іран провели переговори минулої п'ятниці в Омані, але Трамп одночасно розпочав масивне військове нарощування в Перській затоці.

"Або ми укладемо угоду, або нам доведеться вжити дуже жорстких заходів, як минулого разу", – сказав Трамп Axios.

Він очікує, що другий раунд переговорів між США та Іраном відбудеться наступного тижня.

"У нас є армада, яка прямує туди, і ще одна може відправитися", – сказав Трамп, додавши, що він "думає" про відправку ще однієї авіаносної ударної групи.

Офіційний представник США підтвердив, що велися переговори про відправку в регіон другої авіаносної ударної групи.

Водночас американський президент висловив оптимізм з приводу дипломатичного шляху, заявивши, що Іран "дуже хоче укласти угоду" і підходить до переговорів набагато серйозніше, ніж під час попередніх переговорів, через військову загрозу.

"Минулого разу вони не повірили, що я це зроблю", – сказав Трамп, натякаючи на своє рішення завдати удару по іранських ядерних об'єктах в червні.

За його словами, Іран "переоцінив свої сили", а цього разу переговори "абсолютно інші".

6 лютого в Омані пройшли переговори представників США та Ірану щодо іранської ядерної програми.

Перед початком переговорів США закликали своїх громадян, які перебувають в Ірані, негайно покинути країну.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має бути "стурбований" можливістю американських ударів, якщо перемовини завершаться нічим.