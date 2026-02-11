У німецькій Lufthansa розкритикували запланований страйк пілотів

Найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa розкритикувала профспілки за запланований на 12 лютого страйк.

Про це сказав керівник відділу кадрів Міхаель Ніггеманн, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За словами Ніггеманна, Lufthansa не має фінансової можливості задовольнити вимоги профспілки.

Цей цілоденний страйк потенційно вплине на десятки тисяч пасажирів і є ознакою тривалого конфлікту Lufthansa з профспілками в її прагненні скоротити витрати й стати більш прибутковою.

"Ескалація конфлікту є абсолютно непотрібною", – сказав керівник відділу кадрів та додав, що конфлікти можна вирішити лише шляхом переговорів.

Зазначимо, профспілка пілотів Vereinigung Cockpit вимагає підвищення внесків до пенсійної програми компанії для приблизно 4800 пілотів. Керівництво авіакомпанії відхиляє цю вимогу через високі витрати та низьку прибутковість преміальної авіакомпанії.

Нагадаємо, 2 лютого у Німеччині страйкували працівники транспортних компаній, що фактично паралізувало роботу громадського транспорту по всій країні.

Профспілка, яка організувала протест, наполягала на покращенні умов праці в місцевому громадському транспорті, таких як скорочення робочого часу, довші перерви та краща оплата нічних та вихідних змін.

У середу, 11 лютого, працівники державного сектора по всій Німеччині оголосили страйк напередодні переговорів про підвищення заробітної плати.