В немецкой Lufthansa раскритиковали запланированную забастовку пилотов

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa раскритиковала профсоюзы за запланированную на 12 февраля забастовку.

Об этом сказал руководитель отдела кадров Михаэль Ниггеманн, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам Ниггеманна, Lufthansa не имеет финансовой возможности удовлетворить требования профсоюза.

Эта целодневная забастовка потенциально повлияет на десятки тысяч пассажиров и является признаком длительного конфликта Lufthansa с профсоюзами в ее стремлении сократить расходы и стать более прибыльной.

"Эскалация конфликта абсолютно ненужна", – сказал руководитель отдела кадров и добавил, что конфликты можно решить только путем переговоров.

Отметим, профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit требует повышения взносов в пенсионную программу компании для примерно 4800 пилотов. Руководство авиакомпании отклоняет это требование из-за высоких затрат и низкой прибыльности премиальной авиакомпании.

Напомним, 2 февраля в Германии бастовали работники транспортных компаний, что фактически парализовало работу общественного транспорта по всей стране.

Профсоюз, организовавший протест, настаивал на улучшении условий труда в местном общественном транспорте, таких как сокращение рабочего времени, более длительные перерывы и лучшая оплата ночных и выходных смен.

В среду, 11 февраля, работники государственного сектора по всей Германии объявили забастовку накануне переговоров о повышении заработной платы.