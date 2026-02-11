Варшава хоче позбавити Угорщину права голосу в ЄС через переховування ексміністра

Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек виступив за позбавлення Угорщини права голосу у ЄС через те, що вона надала притулок ексміністру Збігнєву Зьобро, якому висунуто десятки звинувачень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Журек запропонував "ядерний" варіант відповіді на дії Угорщини – позбавити Будапешт права голосу, а потім взагалі розглянути можливість виключення країни зі складу Євросоюзу.

"Є ядерний варіант – призупинення права голосу, а потім виключення з Союзу. Всі втомилися від Угорщини та її поведінки", – зазначив Журек.

Водночас посадовець пропонує зосередитися на тому, щоб оштрафувати Угорщину за невиконання європейського ордера на арешт ексміністра юстиції Польщі Збігнєва Зьобро.

"Я доручив Міністерству юстиції проаналізувати можливість оскарження дій Угорщини, а саме порушення європейського ордера на арешт. Це питання має бути передано до Суду ЄС", – наголосив міністр.

Нагадаємо, 10 лютого польська національна прокуратура подала до Окружного суду у Варшаві клопотання про видачу європейського ордера на арешт колишнього міністра юстиції Збігнєва Зьобро.

Польські слідчі хочуть висунути Зьобро 26 звинувачень, у тому числі в керівництві організованою злочинною групою. Зокрема, правоохоронці вважають, що експосадовець давав своїм підлеглим вказівки порушувати закон, щоб забезпечити обраним суб'єктам субсидії з Фонду справедливості, втручався в підготовку конкурсних пропозицій і допускав до надання коштів неправомірним суб'єктам.

Зазначимо, Зьобро підтвердив 12 січня, що отримав захист від угорського уряду.

За даними ЗМІ, в Угорщині в останню мить внесли правки до законодавства, які гарантують, що Зьобро не буде арештований у країні, навіть якщо Варшава домагатиметься виконання європейського ордера на арешт.