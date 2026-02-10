Польща просить видати європейський ордер на арешт скандального ексміністра юстиції

Польська національна прокуратура подала до Окружного суду у Варшаві клопотання про видачу європейського ордера на арешт колишнього міністра юстиції Збігнєва Зьобро.

Про це стало відомо RMF24, пише "Європейська правда".

Колишньому главі Міністерства юстиції пред'явлено 26 звинувачень, пов'язаних з порушеннями у витрачанні коштів з Фонду юстиції.

Прокуратура підозрює Зьобро, серед іншого, в керівництві злочинним угрупованням і розтраті коштів з Фонду юстиції. Відтак 5 лютого суд видав ордер на його арешт.

За інформацією польського радіо, 10 лютого Національна прокуратура звернулася до Окружного суду у Варшаві з проханням видати європейський ордер на арешт колишнього міністра юстиції, який з жовтня перебуває в Угорщині.

Зазначимо, Зьобро підтвердив 12 січня, що отримав захист від угорського уряду.

За даними ЗМІ, в Угорщині в останню мить внесли правки до законодавства, які гарантують, що Зьобро не буде арештований у країні, навіть якщо Варшава домагатиметься виконання європейського ордера на арешт.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не був здивований, що Зьобро отримав притулок в Орбана.

У вівторок, 10 лютого, Зьобро був покараний доганою за відсутність на засіданнях Сейму.