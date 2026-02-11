Варшава хочет лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за укрывательства экс-министра

Министр юстиции Польши Вальдемар Журек выступил за лишение Венгрии права голоса в ЕС из-за того, что она предоставила убежище экс-министру Збигневу Зёбро, которому предъявлены десятки обвинений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Журек предложил "ядерный" вариант ответа на действия Венгрии – лишить Будапешт права голоса, а затем вообще рассмотреть возможность исключения страны из состава Евросоюза.

"Есть ядерный вариант – приостановление права голоса, а затем исключение из Союза. Все устали от Венгрии и ее поведения", – отметил Журек.

В то же время чиновник предлагает сосредоточиться на том, чтобы оштрафовать Венгрию за невыполнение европейского ордера на арест экс-министра юстиции Польши Збигнева Зёбро.

"Я поручил Министерству юстиции проанализировать возможность обжалования действий Венгрии, а именно нарушение европейского ордера на арест. Этот вопрос должен быть передан в Суд ЕС", – подчеркнул министр.

Напомним, 10 февраля польская национальная прокуратура подала в Окружной суд в Варшаве ходатайство о выдаче европейского ордера на арест бывшего министра юстиции Збигнева Зёбро.

Польские следователи хотят выдвинуть Зёбро 26 обвинений, в том числе в руководстве организованной преступной группой. В частности, правоохранители считают, что экс-чиновник давал своим подчиненным указания нарушать закон, чтобы обеспечить избранным субъектам субсидии из Фонда справедливости, вмешивался в подготовку конкурсных предложений и допускал к предоставлению средств неправомерным субъектам.

Отметим, Зёбро подтвердил 12 января, что получил защиту от венгерского правительства.

По данным СМИ, в Венгрии в последний момент внесли правки в законодательство, которые гарантируют, что Зёбро не будет арестован в стране, даже если Варшава будет добиваться выполнения европейского ордера на арест.