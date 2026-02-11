Парламент Естонії схвалив участь у Спецтрибуналі щодо російської агресії

Парламент Естонії Рійгікогу проголосував за участь країни в керівному комітеті Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на платформі X.

За словами міністра, Естонія стала першою країною, чий парламент схвалив участь у комітеті Спецтрибуналу під керівництвом Ради Європи.

A historic step toward accountability.



Today, @Riigikogu approved the bill for Estonia to join the management committee of @coe Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine 🇺🇦, making 🇪🇪 the first country whose parliament has formally confirmed its readiness to… pic.twitter.com/ZhWMJJglo8 – Margus Tsahkna (@Tsahkna) February 11, 2026

Тсахкна закликав інших партнерів наслідувати приклад Таллінна, щоб трибунал розпочав свою роботу без затримок.

"У зв'язку з продовженням жорстокої агресії Росії міжнародна спільнота має посилити тиск, щоб забезпечити відповідальність за всі порушення міжнародного права. Затримка правосуддя лише сприяє подальшим звірствам", – написав міністр.

Нагадаємо, 23 січня Рада Європи, Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій підписали угоду про створення групи, яка готуватиме Спецтрибунал з розслідування злочину агресії РФ.

Як писали, глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила про перші 10 мільйонів євро, які Євросоюз виділив на створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Нагадаємо, угоду про створення Спецтрибуналу підписали у червні 2025 року. Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави-агресора Росії, включаючи очільника Кремля Владіміра Путіна.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".