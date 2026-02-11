Парламент Эстонии одобрил участие в Спецтрибунале по российской агрессии

Парламент Эстонии Рийгикогу проголосовал за участие страны в руководящем комитете Специального трибунала по расследованию преступления агрессии РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна на платформе X.

По словам министра, Эстония стала первой страной, чей парламент одобрил участие в комитете Спецтрибунала под руководством Совета Европы.

A historic step toward accountability.



Today, @Riigikogu approved the bill for Estonia to join the management committee of @coe Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine 🇺🇦, making 🇪🇪 the first country whose parliament has formally confirmed its readiness to… pic.twitter.com/ZhWMJJglo8 – Margus Tsahkna (@Tsahkna) February 11, 2026

Тсахкна призвал других партнеров последовать примеру Таллинна, чтобы трибунал начал свою работу без задержек.

"В связи с продолжением жестокой агрессии России международное сообщество должно усилить давление, чтобы обеспечить ответственность за все нарушения международного права. Задержка правосудия только способствует дальнейшим зверствам", – написал министр.

Напомним, 23 января Совет Европы, Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий подписали соглашение о создании группы, которая будет готовить Спецтрибунал по расследованию преступления агрессии РФ.

Как писали, глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о первых 10 миллионах евро, которые Евросоюз выделил на создание Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Напомним, соглашение о создании Спецтрибунала подписали в июне 2025 года. Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства-агрессора России, включая главу Кремля Владимира Путина.

