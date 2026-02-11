Укр Рус Eng

Україна отримала 22 генератори від Литви

фото
Новини — Середа, 11 лютого 2026, 16:14 — Ольга Ковальчук

Україна отримала 22 генератори від Литви для лікарень та критичної інфраструктури Києва загальною потужністю 13 МВт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у мережі X.

Генератори від Литви також під'єднають до об’єктів водо- та теплопостачання столиці.

За словами Шмигаля, з початку повномасштабної війни Литва спрямувала Україні 348 гуманітарних вантажів з понад 5900 тоннами енергообладнання. 

А внесок Вільнюса до Фонду підтримки енергетики України становить 5,7 млн євро.

Нагадаємо, наприкінці січня уряд Литви повідомив про термінову передачу Україні 90 генераторів вартістю понад 2 мільйони євро.

Як стало відомо у п’ятницю, Асоціація місцевих органів влади Литви виділила 50 тисяч євро від імені муніципалітетів країни на придбання генераторів та обігрівачів для України.

А співробітники Міністерства закордонних справ Литви, реалізуючи акцію підтримки України, зібрали майже 14 тисяч євро на генератори.

Литва Енергетика
