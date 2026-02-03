МЗС Литви зібрало кошти на генератори для України

Співробітники Міністерства закордонних справ Литви, реалізуючи акцію підтримки України, зібрали майже 14 тисяч євро на генератори.

Про це йдеться в заяві литовського зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".

Литовські дипломати очікують, що ця сума дозволить передати Україні щонайменше 28 комплекти електрогенераторів, які в умовах російської агресії та масових атак на цивільне населення та критичну інфраструктуру допоможуть забезпечити життєво важливу підтримку в цю сувору зиму.

"Сьогодні Україна є бастіоном європейської безпеки... Співробітники дипломатичної служби Литви активно долучаються до надання допомоги українському народу, який через масові атаки Росії бореться з темрявою та морозом. Наша мета – вселити в українців надію, допомогти пережити цю зиму, надіславши тепло і світло, та нагадати, що вони не самотні і ніколи не залишаться самотніми", – сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Кошти допомоги були передані організації "Сильні разом", яка спільно з Національним художнім музеєм Литви та партнерами реалізує акцію "Зігрій Україну", збираючи кошти на обладнання, життєво необхідне для того, щоб українці могли пережити сувору зиму.

Нагадаємо, в МЗС України закликали небайдужих у всьому світі відкривати збори "на тепло для України" після успіху громадського збору у Польщі на генератори та зарядні станції для Києва.

Великий успішний збір відбувся також у Чехії. Крім того, в уряді Чехії готують до відправки в Україну 55 генераторів.

3 лютого глава МЗС України Андрій Сибіга розповів про останні партії "енергетичної" підтримки від Литви, Фінляндії, Туреччини, Болгарії.