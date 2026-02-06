Муніципалітети Литви виділяють 50 тисяч євро на генератори та обігрівачі для України
"Асоціація місцевих органів влади Литви" виділила 50 тисяч євро від імені муніципалітетів країни на придбання генераторів та обігрівачів для України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Правління асоціації заявило, що ці кошти підуть на підтримку ініціативи "Тепла Україна", започаткованої НУО "Сильніші разом" у співпраці з Литовським національним художнім музеєм.
Президент асоціації та мер Плунгеського району Аудрюс Клішоніс зазначив, що подальша підтримка України з боку Литви залишається надзвичайно важливою.
"Послідовність є однією з ключових рис підтримки України з боку Литви. Ми розуміємо, що, на жаль, війна не дотримується графіка, але Україна повинна мати можливість покладатися хоча б на одну постійну річ – підтримку країн, які стоять на її боці", – сказав він.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році асоціація, за її даними, виділила Україні допомогу в розмірі 230 тисяч євро.
Клішоніс додав, що багато литовських муніципалітетів підтримують тісні зв'язки з українськими містами, надсилаючи їм товари та транспортні засоби, надаючи фінансову допомогу муніципалітетам-партнерам та організовуючи гуманітарні кампанії та дитячі табори.
Як повідомлялося, 5 лютого до Києва прибула партія зі 177 генераторів від Європейського Союзу.
Крім того, Іспанія передала Україні шість генераторів великої потужності.