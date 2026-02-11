Укр Рус Eng

Украина получила 22 генератора от Литвы

Новости — Среда, 11 февраля 2026, 16:14 — Ольга Ковальчук

Украина получила 22 генератора от Литвы для больниц и критической инфраструктуры Киева общей мощностью 13 МВт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в сети X.

Генераторы от Литвы также подключат к объектам водо- и теплоснабжения столицы.

По словам Шмыгаля, с начала полномасштабной войны Литва направила Украине 348 гуманитарных грузов с более 5900 тоннами энергооборудования.

А вклад Вильнюса в Фонд поддержки энергетики Украины составляет 5,7 млн евро.

Напомним, в конце января правительство Литвы сообщило о срочной передаче Украине 90 генераторов стоимостью более 2 миллионов евро.

Как стало известно в пятницу, Ассоциация местных органов власти Литвы выделила 50 тысяч евро от имени муниципалитетов страны на приобретение генераторов и обогревателей для Украины.

А сотрудники Министерства иностранных дел Литвы, реализуя акцию поддержки Украины, собрали почти 14 тысяч евро на генераторы.

