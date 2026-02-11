Украина получила 22 генератора от Литвы для больниц и критической инфраструктуры Киева общей мощностью 13 МВт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в сети X.

Генераторы от Литвы также подключат к объектам водо- и теплоснабжения столицы.

🇺🇦🇱🇹 Ukraine has received 22 generators (13 MW total) to support hospitals and district heating and water utilities in Kyiv.

Since the start of the full-scale invasion, Lithuania has provided 348 humanitarian shipments – over 5,900 tonnes of energy equipment. Lithuania’s… pic.twitter.com/9noM8UxRsf – Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 11, 2026

По словам Шмыгаля, с начала полномасштабной войны Литва направила Украине 348 гуманитарных грузов с более 5900 тоннами энергооборудования.

А вклад Вильнюса в Фонд поддержки энергетики Украины составляет 5,7 млн евро.

Напомним, в конце января правительство Литвы сообщило о срочной передаче Украине 90 генераторов стоимостью более 2 миллионов евро.

Как стало известно в пятницу, Ассоциация местных органов власти Литвы выделила 50 тысяч евро от имени муниципалитетов страны на приобретение генераторов и обогревателей для Украины.

А сотрудники Министерства иностранных дел Литвы, реализуя акцию поддержки Украины, собрали почти 14 тысяч евро на генераторы.