Держави НАТО готові фінансувати американську зброю для ЗСУ попри проблеми з Гренландією

Програма PURL, що дозволяє Україні закупати зброю в США коштом європейських донорів, продовжить наповнюватися попри нещодавню кризу у європейсько-американських відносинах.

Про це розповіла у розмові з журналістами у Брюсселі посол України при НАТО Альона Гетьманчук, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Представниця України, відповідаючи на запитання ЄП, визнала, що у розпал кризи були побоювання щодо можливого впливу на постачання зброї, через що досягнення необхідних Україні результатів було під загрозою. "Дійсно, зважаючи на градус трансатлантичної напруги існували певні побоювання, що на тлі Гренландії та частково переговорного процесу буде складно отримати той результат, що нам потрібен з точки зору військових потреб", – заявила вона.

Втім, за словами Гетьманчук, зараз немає ознак того, що ця проблема вплине на фінансування наступних закупівель.

"Насправді, жодного разу не доводилось чути, щоб представники якоїсь країни сказали "ми не дамо коштів, бо нам не подобається позиція США по Гренландії", або щось на кшталт "у вас завтра буде перемир'я, тому потреба надати кошти чи озброєння вже не така гостра", – пояснила вона.

Гетьманчук наголосила, що натомість проблемою та "найбільшою перепоною" для фінансування є нерівномірний розподіл фінансового тягаря між союзниками.

"Є країни, які вже кілька разів робили внески, причому серйозні, і є ті, які ще не зробили жодного внеску", – додала вона.

Нагадаємо, під час зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі у четвер, 12 лютого, Сполучені Штати очікують, що держави-члени альянсу зроблять оголошення про нові закупівлі американської зброї для України у рамках ініціативи PURL.

Як повідомляла "Європейська правда", посол США Метью Вітакер також назвав три країни, які купили Україні найбільше американської зброї в рамках PURL.