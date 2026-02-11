Генсек НАТО рассказал, как Альянс взаимодействует с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждает, что взаимодействие НАТО с Украиной сейчас происходит активно и ведется одновременно по нескольким форматам.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны, сообщает "Европейская правда".

Марк Рютте поделился опытом своего визита в Украину, во время которого произошел очередной массовый обстрел украинской территории.

"Украина и украинский народ снова доказывают, что их не сломить. Однако Украина не смогла бы самостоятельно вести эту борьбу", – добавил он, заверив, что НАТО и государства-члены продолжат поддерживать Украину. В частности, переговоры об этом состоятся во время встречи министров обороны Альянса в Брюсселе, на которую приедет также украинский министр Михаил Федоров.

"С первого дня полномасштабного вторжения России 99% военной поддержки Украины поступило от союзников и партнеров НАТО", – подчеркнул Рютте.

Он добавил, что НАТО "усиливает координацию через командование в Висбадене" и участвует в поставке этой помощи.

Кроме того, НАТО обеспечивает обучение и тренировки для бойцов ВСУ с помощью центра в Быдгоще. Также действуют такие компоненты поддержки, как политическое взаимодействие через инструмент Совета Украина-НАТО, и практическая поддержка Украины через Комплексный пакет помощи.

"Также наша инициатива PURL продолжает поставлять Украине жизненно необходимое американское оборудование за счет финансирования, предоставленного союзниками и партнерами. Это ежедневно спасает жизни в Украине", – напомнил Рютте.

