Європарламент скасовує одну зі своїх премій, щоб заощадити кошти

Керівництво Європейського парламенту вирішило скасувати нагороду, яка вручалася громадянам ЄС, в рамках заходів з економії коштів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Європейська громадянська премія була заснована в 2008 році для нагородження проєктів, ініційованих громадянами, які сприяють європейській співпраці та просуванню цінностей ЄС. Щороку премію отримували 50 проєктів.

Після перерви в 2024 році через вибори до Європарламенту премія була призупинена, а в понеділок ввечері на засіданні бюро, до складу якого входять президентка Європейського парламенту Роберта Метсола та 14 її заступників, було оголошено про її скасування.

"Незважаючи на значні інвестиції протягом багатьох років і численні зміни правил, премія виявилася складним, ресурсоємним процесом, який дав мінімальні результати, включаючи незначний вимірюваний вплив на ЗМІ", – йдеться у внутрішній записці, підписаній генеральним секретарем парламенту Алессандро Чіочетті.

"Досвід показав, що проєкти, відзначені премією, не змогли привернути достатньої уваги на місцевому та регіональному рівнях, що, в свою чергу, заважає премії зробити значний внесок у підвищення видимості парламенту в широкому масштабі", – йдеться в записці.

Цей захід дозволить заощадити близько 200 000 євро на рік, більша частина яких надходить з бюджету на комунікації. Ці гроші будуть використані для більш економічно ефективних заходів, йдеться в записці, без уточнення, які саме заходи отримають вигоду.

У своїй записці Чіочетті також висловив занепокоєння тим, що премія "іноді" підриває репутацію парламенту "через сприйняття політичного впливу на деякі номінації, етичні проблеми або звинувачення у неправомірній поведінці деяких лауреатів премії".

Це рішення є частиною більш широкої реструктуризації та скорочень, які генеральний секретар здійснив з метою скорочення бюджету на комунікації у розмірі 127 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Європейський парламент скасовує подкасти, відмовляється від планів розширення заходів для відвідувачів та скорочує внутрішні публікації в рамках заходів з економії коштів.

