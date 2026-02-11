Европарламент отменяет одну из своих премий, чтобы сэкономить средства

Руководство Европейского парламента решило отменить награду, которая вручалась гражданам ЕС, в рамках мер по экономии средств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Европейская гражданская премия была учреждена в 2008 году для награждения проектов, инициированных гражданами, которые способствуют европейскому сотрудничеству и продвижению ценностей ЕС. Ежегодно премию получали 50 проектов.

После перерыва в 2024 году из-за выборов в Европарламент премия была приостановлена, а в понедельник вечером на заседании бюро, в состав которого входят президент Европейского парламента Роберта Метсола и 14 ее заместителей, было объявлено о ее отмене.

"Несмотря на значительные инвестиции на протяжении многих лет и многочисленные изменения правил, премия оказалась сложным, ресурсоемким процессом, который дал минимальные результаты, включая незначительное измеримое влияние на СМИ", – говорится во внутренней записке, подписанной генеральным секретарем парламента Алессандро Чиочетти.

"Опыт показал, что проекты, отмеченные премией, не смогли привлечь достаточного внимания на местном и региональном уровнях, что, в свою очередь, мешает премии внести значительный вклад в повышение видимости парламента в широком масштабе", – говорится в записке.

Эта мера позволит сэкономить около 200 000 евро в год, большая часть которых поступает из бюджета на коммуникации. Эти деньги будут использованы для более экономически эффективных мероприятий, говорится в записке, без уточнения, какие именно мероприятия получат выгоду.

В своей записке Чиочетти также выразил обеспокоенность тем, что премия "иногда" подрывает репутацию парламента "из-за восприятия политического влияния на некоторые номинации, этических проблем или обвинений в неправомерном поведении некоторых лауреатов премии".

Это решение является частью более широкой реструктуризации и сокращений, которые генеральный секретарь осуществил с целью сокращения бюджета на коммуникации в размере 127 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Европейский парламент отменяет подкасты, отказывается от планов расширения мероприятий для посетителей и сокращает внутренние публикации в рамках мер по экономии средств.

Напомним, в ноябре сотрудники парламента Румынии устроили спонтанную акцию протеста из-за своих заработных плат.

Перед этим премьер-министр Румынии Илие Боложан призвал ограничить зарубежные поездки членов правительства и других должностных лиц с целью эффективного использования государственных средств.